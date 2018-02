Briti peaminister May: EL-i kodanike vaba liikumine lõpeb Brexiti-päeval

Peaminister Theresa May lubas, et Suubritanniasse saabuvate Euroopa Liidu kodanike liikumisvabadus lõpeb Brexiti-päeval 2019. aasta märtsis.

Brüssel on nõudnud, et vaba liikumine peab jätkuma igasuguse üleminekuperioodi viimase päevani, mis tähendab, et Euroopa Liidu kodanikud saaksid vabalt Suurbritanniasse elama jääda kuni vähemalt 2020. aasta lõpuni, vahendab Daily Telegraph.

May on aga selgeks teinud, et rändereeglite muutmine niipea, kui Suurbritannia Euroopa Liidust lahkub, on tema jaoks järgmisel nädalal algavatel läbirääkimistel üleminekuperioodi üle kohustuslik.

Hiinas visiidil viibiv May ütles, et inimesed ei hääletanud selle poolt, et midagi ei muutuks, kui Suurbritannia Euroopa Liidust lahkub.

May sõnul lepiti kodanike õiguste küsimuses kokku juba detsembris, kui Euroopa Liit nõustus Brexiti-läbirääkimiste esimesest faasist edasi liikuma.