Briti peaminister May: Brexiti-läbirääkimised on lõppmängus

Lisaks Brexitit toetavatele konservatiividele, kes on mures, et Ühendkiningriik jääb seotuks Euroopa Liidu reeglitega, on ka Euroopa Liidu meelsetel konservatiividel kahtlusi.

Reedel astus tagasi transpordiminister Jo Johnson, kes ütles, et seda, mida pakutakse, on silmatorkavalt vähem, kui seda, mida lubati, ning kutsus üles uue referendumi korraldamisele.

„Läbirääkimised meie lahkumiseks on nüüd lõppmängus,” ütles May eile õhtul. „Ja me teeme äärmiselt rasket tööd, kogu öö, et saavutada edasiminek alles jäänud küsimustes lahkumisleppes, mis on olulised. Mõlemad pooled tahavad kokkuleppele jõuda. Aga see, mille üle me läbi räägime, on tohutult keeruline. Ma ei varja seda.”

May sõnul tahab Briti rahvas ülekaalukalt kõige rohkem seda, et valitsus jätkaks Brexiti läbiviimisega.

„Ma tahan, et nad teaksid, et ma ei tee kompromisse selle kohta, mille poolt rahvas referendumil hääletas,” ütles May. „See ei ole kokkulepe iga hinna eest.”