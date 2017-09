Briti parlament toetas teisel lugemisel Brexiti-seaduse eelnõu

Suurbritannia parlament toetas teisipäeval teisel lugemisel seaduseelnõud sidemete katkestamise kohta Euroopa Liiduga. Tegemist on ajutise kergendusega peaminister Theresa May jaoks, kellelt parlamendiliikmed nõuavad nüüd enne seaduseelnõu lõplikku vastuvõtmist järeleandmisi.

Pärast 13 tundi kestnud poolt- ja vastusõnavõtte hääletas 326 parlamendiliiget EL-ist lahkumise seaduseelnõuga edasi minemise poolt ja 290 selle vastu, vahendab Reuters.

Valitsus teatas, et hääl seaduseelnõu vastu sunniks Suurbritannia EL-ist kaootiliselt, mitte sujuvalt lahkuma, sest puuduksid seadused ja regulatiivne raamistik selle protsessi juhtimiseks.

Juunikuistel valimistel enamuse kaotamisest nõrgestatud Mayl seisab nüüd ees võitlus poliitikutega, kes tahavad eelnõusse suruda parandused.

„Varem täna hommikul võttis parlament vastu ajaloolise otsuse toetada Briti rahva tahet ja hääletas seaduseelnõu poolt, mis annab kindluse ja selguse enne meie lahkumist Euroopa Liidust,“ ütles May oma avalduses. „Kuigi teha on veel palju, tähendab see otsus, et me saame läbirääkimistega tugeval alusel edasi minna ning me julgustame parlamendiliikmeid Ühendkuningriigi kõigist osadest jätkuvalt tegema koostööd selle elutähtsa seaduseelnõu toetuseks.“

Seaduseelnõus püütakse suures osas teha „copy ja paste“ EL-i seadustest, et tagada, et Suurbritannial oleks funktsioneerivad seadused ja sama regulatiivne raamistik nagu EL-il Brexiti hetkel, et julgustada sellega ettevõtteid.

Opositsioonilised leiboristid kutsusid oma parlamendiliikmeid hääletama seaduseelnõu vastu, kui valitsus järeleandmisi ei tee. Seitse leiboristi aga ei kuuletunud ja mõned neist ütlesid, et peavad austama oma Brexitit pooldavate valijate nõudmisi.

Vaatamata valitsuse võidule seisavad ministrid nüüd vastamisi nii konservatiivide kui ka leiboristide katsetega seaduseelnõud muuta.

Protsessi lõpetamiseks kulub arvatavasti kuid.