Briti parlament kiitis ennetähtaegsete valimiste korraldamise heaks

Suurbritannia parlament kiitis kolmapäeval ennetähtaegsete valimiste korraldamise heaks. Peaminister Theresa May üllatas valimiste väljakuulutamisega nii liitlasi kui ka vastaseid teisipäeval.

Pärast lärmakat arutelu toimunud hääletusel parlamendi alamkojas toetas May algatust 522 seadusandjat ja vastu oli vaid 13. Ennetähtaegsed parlamendivalimised toimuvad 8. juunil, vahendab Reuters.

„Ma usun, et sellel tohutu rahvusliku tähtsusega hetkel peab siin Westminsteris olema ühtsus, mitte lõhe,“ ütles May. „Üldvalimised annavad riigile viis aastat tugevat ja stabiilset juhtimist, et läbida läbirääkimised ja tagada, et me saame edasi liikuda, et saavutada tulemuseks edu, ja see on otsustav.“

Arvamusküsitluste järgi on May juhitavatel konservatiividel peamise opositsioonierakonna leiboristide ees mäekõrgune edu.

Valimisvõit annaks Mayle tugeva mandaadi kuni 2022. aastani, mis kataks Brexiti-läbirääkimised ja ka võimaliku üleminekuperioodi uutele kaubanduslepetele Euroopa Liiduga.

Šotimaa esimese ministri Nicola Sturgeoni jaoks on aga May samm tohutu poliitiline valearvestus, mis võib aidata Šoti Rahvusparteil (SNP) iseseisvusreferendumit korraldada.

„Kui SNP võidab need valimised Šotimaal ja toorid (konservatiivid) ei võida, variseb Theresa May katse blokeerida meie mandaat anda Šotimaa inimestele valikuvõimalus nende oma tuleviku üle, kui aeg on õige, tolmuks,“ ütles Sturgeon.