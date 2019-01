Briti parlament hääletas Iiri varuplaani asendamise poolt Brexiti-kokkuleppes, May püüab EL-iga uuesti läbi rääkida

Tusk lisas, et Euroopa Liit on siiski valmis uuesti läbi vaatama poliitilise deklaratsiooni – osa kokkuleppest, milles antakse lubadus tulevaste suhete kohta Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel – ning et Euroopa Liit on valmis kaaluma põhjendatud taotlust lahkumiskuupäeva edasilükkamiseks.

Kokkuleppeta Brexiti vastu olnud parandusettepanek pälvis küll Briti parlamendi toetuse, aga see hääletus ei olnud siduv, mis tähendab, et lahkumiskuupäevaks jääb 29. märts.

Corbyn ütles aga, et selle parlamendi sõnumi tulemusena on ta nüüd valmis Mayga kohtuma, et arutada järgmisi samme. Varem on Corbyn keeldunud Mayga kohtumast, kui viimane ei välista kokkuleppeta Brexitit.

„Pärast kuid keeldumist kokkuleppe puudumise kaost laualt võtmast peab peaminister nüüd tunnistama reaalsust, et kokkuleppe puudumine ei ole valikuvõimalus,” ütles Corbyn.

Viis ülejäänud parandusettepanekut parlamendi toetust ei pälvinud.