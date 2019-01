Briti parlament hääletab Brexiti-kokkuleppe paranduste üle, konservatiividel on plaan kokkuleppeta lahkumise puhuks

Euroopa Liidu kõrgetasemelised esindajad on korduvalt välistanud Brexiti-läbirääkimiste taasavamise ning on kinnitanud, et Iiri varulahendus – kindlustus kõva piiri naasmise vastu Iiri Vabariigi ja Põhja-Iirimaa vahele – peab jääma igasuguse kokkuleppe osaks.

Lekkinud dokumendi järgi pikendaks uus ettepanek üleminekuperioodi, mille jooksul jätkab Ühendkuningriik Euroopa Liidu reeglite järgimist ja selle eelarvesse maksmist 2020. aasta lõpust kuni 2021. aasta detsembrini, mis annaks aega vabakaubandusleppeni jõudmiseks.

Euroopa Liidu kodanike õigused oleksid sel ajal kaitstud ja Iiri piiril ei oleks tollikontrolli.

May kohtus eile konservatiividest parlamendiliikmetega ja mitmete allikate sõnul toetaks ka niinimetatud Brady parandusettepanekut, mille esitas Sir Graham Brady. See näeb ette Iiri varuplaani asendamist „alternatiivse korraldusega kõva piiri vältimiseks”, aga toetab muidu May kokkulepet.

Euroskeptilised konservatiivid on juba öelnud, et ei toeta seda parandusettepanekut. Rees-Moggi juhitud European Reasearch Group teatas, et nemad tahavad, et valitsus esitaks oma parandusettepaneku, mis võtaks kohustuseks lahkumiskokkuleppe taasavamise, et Iiri varuplaan sellest eemaldada.

Opositsioonilised leiboristid ja mitmed teised parlamendiliikmed kutsuvad aga Mayd üles välistama Suurbritannia 29. märtsil ilma kokkuleppeta Euroopa Liidust lahkumise stsenaariumi.

Paljud parlamendiliikmed toetavad leiborist Yvette Cooperi parandusettepanekut, mis näeb ette seaduseelnõu koostamist, mis võimaldaks Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise mehhanismi ehk artikli 50 ajapikenduse kuni üheksa kuud, kui valitsusel ei ole veebruari lõpuks parlamendis kinnitatud plaani.