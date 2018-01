Briti parlamendis tehti aasta lõpus 160 katset päevas internetist pornot vaadata

2017. aasta lõpus tehti Suurbritannia parlamendi arvutitest umbes 160 päringut päevas pornograafilistele veebilehtedele, teatas Briti agentuur Press Association (PA) täna.

Alates eelmise aasta juunis toimunud valimistest on parlamendi võrku ühendatud seadmetest tehtud kokku 24 473 katset pornot vaadata, teatab PA AFP vahendusel.

Peaminister Theresa May on niigi hädas seksuaalse ahistamise süüdistuste lainega Westminsteris.

Eelmisel kuul oli May sunnitud vallandama ministri ja pikaajalise sõbra Damian Greeni, kes väidetavalt eksitas politseid seoses väidetega, et tema Westminsteri kabineti arvutist leiti 2008. aastal pornograafiat.

Võimud väidavad, et enamik päringutest ei ole tahtlikud, ja viitavad vähenemisele viimastel aastatel.

2016. aasta blokeeris parlament 113 208 katset ja 2015. aastal 213 020 katset.

„Kõik pornograafilised veebilehed on parlamendi arvutivõrgus blokeeritud,” teatas parlamendi pressiesindaja PA-le. „Suur enamus katsetest neile ligi pääseda ei ole tahtlikud. Need andmed hõlmavad ka seadmeid, mis on sisse logitud parlamendi külaliste Wi-Fi-sse.”