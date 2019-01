Briti parlamendiliikmed esitavad May Brexiti-kokkuleppele konkureerivaid plaane

May ütles eile, et on keskendunud Iirimaale „kõva piiri” tekkimise ärahoidmiseks mõeldud varuplaani muutmisele, aga peamise opositsioonierakonna leiboristide juht Jeremy Corbyn teatas, et May ei suuda endale tunnistada, kui suur on vastuseis tema kokkuleppele, vahendab BBC News.

Parlament hääletab May kokkuleppe muudetud versiooni üle 29. jaanuaril.

Leiboristide ametlikus muudatusettepanekus öeldakse, et parlament peab saama hääletada selliste valikuvõimaluste üle nagu lähedasem suhe Euroopaga koos alalise tolliliiduga. Samuti tahetakse, et parlament otsustaks, kas korraldada uus referendum ükskõik millise alamkojas heaks kiidetud Brexiti-plaani üle.

Corbyn ütles, et see muudatusettepanek võimaldab parlamendil murda patiseisu ja hoida ära Euroopa Liidust kokkuleppeta lahkumise kaose.

Muude parlamendiliikmete esitatud plaanide hulgas on:

- leiborist Rachel Reevesi muudatusettepanek, mille eesmärk on hoida ära kokkuleppeta Brexit, nõudes peaministrilt artikli 50 ajapikendust

- leiborist Yvette Cooperi eelnõu, millel on Euroopa Liitu jäämist pooldavate konservatiivide toetus ja mis suunab samuti peaministri taotlema tähtajapikendust, kui Brexiti-kokkuleppe osas ei jõuta üksmeelele 26. veebruariks