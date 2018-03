Briti parlamendi liige: peaksime Eesti väekontingenti tugevdama, näitamaks Venemaale, et oleme valmis oma sõpru ja liitlasi kaitsma

Briti parlamendi liige Inglismaa Somerseti krahvkonnast, konservatiiv Jacob Rees-Mogg esitas täna peaminister Theresa Mayle küsimuse ka Eestis viibivate Briti vägede kohta. May vastas küsimustele seoses avaldusega, milles tegi teatavaks vastumeetmed Venemaale pärast endise topeltagendi Sergei Skripali ja tema tütre mürgitamist Salisburys.

"Peaministril on selline laialdane toetus, sest ta on õppust võtnud ajaloo õppetunnist, et türannidele tuleb vastu astuda. Ja kas ma võin teda julgustada külmutama varad, et inimesed ei saaks neid lühikese ajaga maalt välja viia, ning tugevdama sõjalisi ressursse Eestis, kus meil juba on 8000 sõdurit, et näidata väga käegakatsutavalt, et me toetame oma sõpru ja liitlasi, kes võivad samuti olla ohus Venemaa poolt," ütles Rees-Mogg.

"Nagu ma ütlesin oma avalduses, me külmutame Vene riiklikud varad, kus iganes on tõendeid, et neid võidakse kasutada Ühendkuningriigi kodanike või elanike elude või varade ohustamiseks. Mul oli rõõm külastada sõdureid, kes meil on Eestis, eelmise aasta septembris, meil on seal loomulikult ka teisi liitlasi ja mul oli rõõm, et Inglise-Prantsuse tippkohtumisel, mis meil oli jaanuaris, võttis hr Macron kohustuse jätkata Prantsuse sõdurite saatmist, kes ühinevad meie sõduritega Eestis, mis on tähtis sümbol, et meil on kollektiivselt otsustavus kaitsta läänt Venemaa vastu," vastas May.