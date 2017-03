Briti paremäärmuslane Nick Griffin otsib Ungarist „varjupaika“

Paremäärmusliku Briti Rahvuspartei (BNP) endine juht Nick Griffin teatas, et kolib Ungarisse, et elada sealse sisserändevastase peaministri Viktor Orbáni alluvuses „põgenikuna“ Lääne-Euroopast.

„Siia on juba tekkimas omamoodi rahvuslastest emigrantide kogukond. On prantslasi, on itaallasi, on rootslasi ja britte samuti,“ ütles Griffin nädalavahetusel Ungari veebilehele 444.hu, vahendab AFP.

„Nii et see on praegu ainult nire, aga mul pole kahtlustki, et kui Lääne-Euroopas algab tõeline häda Al-Qaida ja ISIS-ega, saab sellest nirest tulv,“ rääkis 58-aastane Griffin. „Ja ma loodan, et Ungari, Ungari valitsus, Ungari rahvas võtavad vastu inimesi, kes on ehtsad põgenikud Lääne-Euroopast, aga hoiavad väljas liberaalid, kes on viinud Lääne-Euroopa sellesse seisu.“

Aastatel 1999-2014 BNP-d juhtinud Griffin oli Budapestis konverentsil „Stop Operation Soros!“, mille eesmärk oli peatada Ungaris sündinud USA finantsmagnaadi George Sorosi Avatud Ühiskonna Fondi põgenikke toetav tegevus.

„Ma olen väga, väga rahul, et Ungari võtab juhtrolli Sorosi probleemile vastuseismisel,“ ütles Griffin, kelle sõnul ei taha Orbáni valitsus sooritada rahvuslikku enesetappu, mis on väga värskendav.

Griffin teatas, et loodab Ungarisse kolida järgmise kuue kuu jooksul.