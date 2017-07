Briti mõttekoda: Iirimaal tuleks kaaluda Euroopa Liidust lahkumist

Suurbritannia mõttekoda soovitab Iirimaal tõsiselt kaaluda Ühekuningriigi eeskujul Euroopa Liidust lahkumist.

Mõttekoda Policy Exchange leiab, et Iirimaal oleks sellisel juhul võimalik jääda eraldiseisvasse saarestiku tolli- ja vabakaubanduspiirkonda ning jätkata ka Euroopa Liidu riikidega parimatel võimalikel tingimustel kauplemist, mis nõuaks siiski eelnevalt sarnaselt brittidega seesuguste kokkulepete saavutamist, vahendab ajaleht Irish Times.

Iiri ekspeaminister Enda Kenny lükkas esmaspäeval tagasi igasuguse võimaluse, et riik lahkub Euroopa Liidust, öeldes, et bloki liikmelisus on saare jõukuse ja tänapäevase ühiskonna alus.

Mõjukas parempoolsusele kalduv mõttekoda aga rõhutab, et iirlastel tuleks praegust olukorda arvestades tõsiselt kaaluda teisi võimalusi, sh Irexitit (Iirimaa lahkumist Euroopa Liidust -toim).

"Kokkulepe, mis oleks Iirimaa huvides, nõuaks vabakaubandust Suurbritanniaga, ja see on vastuolus Euroopa Liidu läbirääkijate mandaadiga, mis näeb ennekõike ette bloki õiguskorra terviklikkuse säilitamist Iirimaa ja selle piiriküsimuste arutamisel," märkis mõttekoda.

Toetus Euroopa Liidule on iirlaste seas aga tugev: liikmelisust toetab 88% kodanikest.