Briti ministrid harjutasid salaja tegutsemist kuninganna surma korral

Suubritannia ministrid harjutasid esimest korda salaja tegutsemist kuninganna Elizabeth II surma korral, et valmistuda kümnepäevaseks leinaajaks.

Tegemist oli esimese korraga, kui poliitikud ja riigiametnikud kogunesid ühte ruumi, et arutada plaane riigipea surma puhuks, teatas ajaleht The Sunday Times.

Ühe allika sõnul oli seekordsel harjutusel enneolematu ulatus.

„See on esimene kord, kui erinevad ministrid on tulnud kokku ühte ruumi. Varem on olnud ainult ametnikud,” ütles allikas.

92-aastane kuninganna pidi eelmisel teisipäeval osalema üritusel St. Pauli katedraalis. Teatatakse aga, et tuli kutsuda arst.

„Kuninganna kannatab täna ilma pärast ja otsustas mitte osaleda tänahommikusel teenistusel St. Pauli katedraalis, millega tähistatakse Michaeli ja St. George’i ordu 200. aastapäeva,” teatas palee esindaja.

2016. aastal 90-aastaseks saades lõpetas kuninganna välismaareisid, jättes kaugemate maade külastamise perekonna noorematele liikmetele.

Sellest hoolimata on kuninganna päevakava endiselt tihe ja mullu osales ta 296 üritusel.

Eelmisel aastal kirjutas ajaleht Guardian mitmetest üksikasjadest mis leiavad aset kuninganna surma korral.

Teadete kohaselt kinnitab teener surmateate Buckinghami palee väravale ning teade saadetakse ka kogu maailma meediale ja uudisteagentuuridele.

Tele- ja raadiojaamad on teadete kohaselt samuti valmis kokku pandud kurvast ja kedagi mitte solvavast muusikast koosnevate kavadega.