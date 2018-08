Briti minister: tõenäoliselt lahkume Euroopa Liidust ilma leppeta

„Ma usun, et komisjoni järeleandmatus viib meid kokkuleppeta lahkumiseni,“ ütles ta Sunday Times'ile.„Oleme loonud olukorra, kus saaks kokkuleppe sõlmida, aga kui Euroopa Liit otsustab, et valimata bürokraatide teoloogiline kinnisidee peab tulema enne eurooplaste majanduslikku heaolu, siis on see bürokraatide Brexit - mitte rahva Brexit - (ja) sellel olla ainult üks tulemus.“

Tema sõnul tuleb ELil otsustada, mis on nende jaoks tähtsam: ideoloogiline puhtus või reaalmajandus.