Briti minister pidi salajaste kohtumiste pärast Iisraelis tagasi astuma

Suurbritannia rahvusvahelise arengu minister Priti Patel oli sunnitud eile ametist tagasi astuma salajaste kohtumiste pärast Iisraeli ametnikega.

Patel pidi varem kolmapäeval katkestama reisi Aafrikasse, kui peaminister Theresa May kutsus ta vastama küsimustele sanktsioneerimata kohtumiste kohta, mis rikkusid diplomaatilist protokolli, vahendab Reuters.

Pärast kohe Pateli Londonisse saabudes toimunud kohtumist avaldas May büroo tema tagasiastumisavalduse, milles Patel ütles, et tema käitumine Iisraelis ei küündinud ametikohal nõutavate kõrgete standardite tasemeni.

„Kuigi minu tegudel olid parimad kavatsused, ei küündinud need samas läbipaistvuse ja avatuse standarditeni, mida ma olen edendanud ja mille eest olen seisnud,” kirjutas Patel kirjas Mayle. „Ma esitan teile ja valitsusele alandliku vabanduse juhtunu eest ja astun tagasi.”

„Nüüd, kui päevavalgele on tulnud edasisi üksikasju, on õige, et te olete otsustanud tagasi astuda ja järgida läbipaistvuse ja avatuse kõrgeid standardeid, mille eest olete seisnud,” vastas oma kirjas May.

Suurbritannia protokolli järgi korraldavad valitsuse ministrid kohtumisi välisministeeriumi kaudu ning neid saadavad ametnikud. Kohtumisi iisraellastega tuleb aga tasakaalustada kohtumistega palestiinlastega.

Patel kohtus aga Iisraeli esindajatega varem sel aastal puhkusel olles.

Tegemist on juba teise tagasiastumisega May valitsusest nädala jooksul, mis rõhutab tema nõrkust ajal, kui ta on silmitsi keerulise Euroopa Liiduga Brexiti asjus kokkuleppimise ülesandega.

Pateli kohtumised Iisraeli ametnikega, millest May büroo enese teatel teadlik ei olnud, ja teadete järgi toimunud visiit Iisraeli armee välihaiglasse Golani kõrgendikel, on suurendanud survet peaministrile, kes sõltub otsuste läbisurumisel parlamendis Põhja-Iirimaa Demokraatlikust Unionistlikust Parteist.