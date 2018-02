Briti major Eestis: Vene oht ei rõhu meid iga päev, näitame NATO lähenemist muutunud poliitilisele olukorrale

Suurbritannia Kuningliku Walesi rügemendi 1. pataljoni major Darren Hughes ütles Press Associationile, et tema sõdurid on teadlikud, miks nad Eestis on.

Küsimusele, kas oht Venemaalt on usutav, vastas 43-aastane Põhja-Walesist Rhylist pärit Hughes nii: „Sama palju, kui Venemaa on võimekas sõjaline jõud? Absoluutselt.”

„Nad on väga professionaalne organisatsioon. Kas nad on meie jaoks oht päevast päeva? Ei, nad ei ole,” ütles Hughes. „Pluss me näitame fakti, et kui olukorrad peaksid halvenema, on soomustatud jalaväe lahingugrupp väga usutav võitlusjõud. Me oleme siin, et näidata potentsiaalsele agressorile, et jõuna on NATO väga võimekas ja on valmis suure hulgas ohtudega tegelema.”

20 aastat Briti armee ridadesse kuulunud major Hughes ütles, et mis puutub sõduritesse, siis saavad nad lihtsalt väga hea väljaõppe Euroopa maal koos partnerriigiga.

„See ei ole küsimus, mis rõhub meid iga päev, sest see oht ei avaldu nii. Kõik, mida me teeme on NATO lähenemise näitamine veidi muutunud poliitilisele olukorrale,” lausus Hughes. „Venelaste poolt ei ole eksistentsiaalset ohtu, aga nad on olnud veidi agressiivsemad mõnedes piirkondades, mis nendega piirnevad. Me oleme siin, et lihtsalt näidata, et siin on olemas NATO kohalolu ja et integreeruda teiste NATO partneritega.”