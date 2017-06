Briti liberaaldemokraatide juht astus usuliste vaadete tõttu tagasi

Suurbritannia liberaaldemokraatide juht Tim Farron teatas kolmapäeva õhtul, et astub erakonna esimehe kohalt tagasi, kuna tunneb end rebituna poliitilise ja usulise elu vahel.

Liberaaldemokraatide juhil tuli nimelt kampaania ajal korduvalt vastata küsimustele oma vaadete kohta abordile ja samasooliste kooselule. Farron sattus raskustesse, kui talt küsiti, kas homoseksuaalne armastus on tema meelest patt, vahendab ajaleht The Times of London.

„Ma olen liberaal pealaest jalatallani. Liberalism tähendab seda, et ma tunnen end kirglikult, kaitstes ka nende inimeste õigusi ja vabadusi, kelle vaated minu omadega ei ühti,“ ütles ta.

„Olla aga poliitiline liider - eriti progressiivse liberaalse partei liider 2017. aastal - ja elada samal ajal pühendunud kristlasena, pidades truult kinni piiblis õpetatust, on tundunud minu jaoks võimatu,“ tunnistas ta.

Farron avaldas arvamust, et seetõttu kannatas valimistel ka erakonna positsioon.