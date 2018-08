Briti leiboristide partei juhti süüdistatakse antisemitismis

Leiboristide juht on üritanud seletada oma kommentaare, mis on omakorda süvendanud partei antisemitismi skandaali. Mõned parteiliikmed arutavad lahkumise võimalust, ja mõned ootavad, kuidas partei käsitleb Brexitit, enne kui nad otsustavad lahkuda.

Corbyn osales viis aastat tagasi Londonis pressikonverentsil, kus ta teatas, et sionistide grupil ei ole iroonia tunnetust, kuigi „nad on selles riigis juba pikalt elanud“. Corbyni kommentaarid vihastasid tema enda parlamendiliikmeid ja üks nendest teatas, et ta tunneb end võõrana oma parteis.

Corbyn teatas, et kasutas sõna „sionist“ korrektses poliitilises mõttes, mitte juutide kirjeldamiseks. Ta lisas veel, et kaitses Palestiina saadikut inimeste eest, kellel „inglise keel on emakeel, kui saadikul ei ole“.

Leiboristide partei sai ametliku kaebekirja parteisiseselt semitismi-vastaselt grupilt, kes süüdistas Corbynit antisemitismis ja partei maine rikkumises.

Euan Phillips, semitismi-vastase grupi esindaja, teatas: „Meie partei esimeest peab samamoodi kohtlema nagu teisi liikmeid. Leiboristid peavad näitama, et nad kavatsevad tõsiselt antisemitismi käsitleda ja nad saavad seda teha sellega, et kõrvaldavad härra Corbyni töölt ja algatavad täieliku ja iseseisvat uuringut tema käitumise kohta.“