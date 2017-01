Briti leiboristide juht keeldus ütlemast, kas saadaks väed Eestit kaitsma - parteikaaslased süüdistavad NATO õõnestamises

Suurbritannia leiboristidest parlamendiliikmed süüdistasid erakonna juhti Jeremy Corbynit NATO õõnestamises, kui viimane keeldus ütlemast, kas ta saadaks Briti väed kaitsma NATO liitlast, keda ründab Venemaa.

Leiboristide patsifistlik juht ütles, et ta ei poolda kellegi sissetungi kuhugi ja teeks kõik, mida suudab, et kohe pingeid Venemaaga leevendada, vahendab Daily Mail.

„Ma tahaksin, et me püüaksime deeskaleerida pingeid kohe praegusest alates,“ ütles Corbyn vastuseks Sky Newsi küsimusele NATO vastastikuse kaitse kohustusest kinnipidamise kohta. „Ja on märke, et see võib juhtuda. See tähendab positiivse suhte ülesehitamist Venemaaga – NATO-Vene läbirääkimised on tähtsad, EL-i-Venemaa läbirääkimised on tähtsad. Ja peale selle, kaasake inimõiguste ja õigluse teema Venemaal, kaasake vägede eemaldamine piirilt.“

Kui Corbynilt küsiti uuesti, kas ta saadaks Briti väed appi, vastas ta: „See on hüpoteetiline küsimus. Ma ei poolda kellegi sissetungi kuhugi ja me teeksin kõik, mida suudan, et kutsuda esile olukord, kus on mõistlikud, produktiivsed suhted kõigi maade vahel, et me ei satuks olukorda, kus seatakse ohtu elud ja samuti on ohus inimeste vabadused.“

Corbyni jutt ajas raevu mõned leiboristidest parlamendiliikmed. Üks neist ütles: „NATO positsioon meie riigikaitse nurgakivina on ohus Trumpi määramatuste tõttu, seega on viimane asi, mida me vajame, et Ühendkuningriigi opositsiooniliider samuti selle rolli õõnestaks.“

Loe veel

Teine parlamendi liige John Woodcock püüdis julgustada avalikkust ja Balti riike, et leiboristid on vankumatult NATO liitlaste kaitsmise poolt, vaatamata nende juhi „lahtisele“ seisukohale.

„Jeremy Corbyni stiil juhina on jätta lahtiseks oma isikliku seisukoha avaldamine, kuid leiboristliku partei positsioon on selge: me seisame oma NATO liitlastega, kes kannatavad Venemaa agressiooni all, õlg õla kõrval,“ ütles Woodcock Daily Mailile. „Mul oli eelmisel kuul rõõm saata varikaitseministrit visiidil Eestisse, kus me edastasime oma sõpradele NATO idapiiril selle tugeva toetussõnumi.“

Vaid 24 tundi enne Corbyni sõnavõttu kutsus üks varikaitseministritest Wayne David teda üles rõhutama leiboristide toetust NATO-le.

„On tähtis, et igasugusele arvamusele, et Suurbritannia nõrgendab oma seotust NATO-ga, ei pöörataks suurt tähelepanu. Kui miski, võttes arvesse kasvavat vajadust lähedaste töösuhete järele meie Euroopa partneritega kaitseküsimustes, siis meie kindlaks jäämine NATO-le on tähtsam kui kunagi varem ja seda tuleb üle rõhutada,“ ütles David. „Tänapäevase riigikaitse reaalsus on see, et ühisprojektid ja praktiline koostöö on üha rohkem hädavajalik, kui me tahame säilitada efektiivse lähenemise Suurbritannia kaitsmisele. NATO jaoks on keskne muidugi artikkel 5. See on NATO nurgakivi ja kohustab kõiki alliansi liikmeid kaitsma teineteist rünnaku korral. Rünnak ühe vastu on rünnak kõigi vastu. Leiboristlik partei toetab jätkuvalt ühemõtteliselt seda kohustust.“