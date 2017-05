Briti leht süüdistab EL-i salaplaanis kodanike Brexiti-järgsete õiguste kohta kiire kokkuleppe nurjamiseks

Briti ajalehe Daily Telegraph väitel on Euroopa Liit püüdnud nädalaid nurjata Ühendkuningriigi peaministri Theresa May plaani saavutada kokkulepe Euroopa Liidus elavate brittide ja Suurbritannias elavate Euroopa Liidu kodanike kohta.

Daily Telegraph väidab lekkinud dokumentidele viidates, et Euroopa Liit on omaette otsustanud blokeerida igasuguse kokkuleppe, kuid pole soovinud seda avalikuks teha.

Daily Telegraphi teatel süüdistatakse Euroopa Liidu liidreid „rumala mängu“ mängimises ning muretsemises rohkem finantskokkuleppe saavutamise kui Euroopa Liidu ja Suurbritannia kodanike õiguste tagamise üle.

Üks Saksa ajaleht avaldas lekkinud üksikasju eelmisel nädalal toimunud kohtumise kohta Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ja May vahel. Juncker olevat lahkunud Downing Streetilt, öeldes, et on kokkuleppe suhtes kümme korda skeptilisem kui varem, ning olevat öelnud Saksamaa liidukantslerile Angela Merkelile, et Mayl on pettekujutelmad.

Eelmisel kolmapäeval toimunud kohtumisel Junckeri ja Euroopa Liidu Brexiti-läbirääkija Michel Barnier’ga ütles May väidetavalt, et ei näe mingit põhjust, miks Suurbritannia peaks maksma Euroopa Liidule kuni 50 miljonit naela.

Juncker olevat selle peale vastanud, et Euroopa Liit ei ole golfiklubi, mille liikmed võivad iga hetk lahkuda.

Junckerit olevat aga kõige rohkem üllatanud May usk, et kokkuleppe kodanike õiguste kohta võidakse saavutada juba juuni lõpuks.

Daily Telegraph väidab aga, et May ütles sama asja Euroopa Ülemkogu presidendile Donald Tuskile juba 6. aprillil.

Tuski personaliülem Piotr Serafin briifis 11. aprillil 27 Euroopa Liidu liikmesriigi ametnikke selle kohta, et May ütles selgelt, et Ühendkuningriik püüdleb kokkuleppe poole vastaspoolel elavate kodanike õiguste kohta „ilmselt juba nii vara kui juunis“.