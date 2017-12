Briti kõrgeim sõjaväelane: Venemaa kujutab endast ohtu merealustele kaablitele, mis ähvardab meie eluviisi

Suurbritannia kõrgeim sõjaväelane, riigikaitsestaabi ülem, Air Chief Marshal (lennuväekindral) Sir Stuart Peach hoiatas uue ohu eest Venemaa poolt merepõhjas kulgevatele kommunikatsiooni- ja internetikaablitele.

Peachi sõnul peavad Suurbritannia ja NATO kommunikatsiooniliinide kaitse prioriteediks muutma, vahendab BBC News.

Peach ütles, et kaablite läbilõikamine või nende töö häirimine oleks kohene ja potentsiaalselt katastroofiline löök majandusele.

Mõttekojas Royal United Services Institute esinenud Peach ütles, et merealuste kaablite haavatavus kujutab endast uut riski meie eluviisile.

„Vastuseks ohule, mida kujutab endast Vene mereväe, nii tuuma- kui ka konventsionaalsete allveelaevade ja pealveelaevade moderniseerimine, oleme me oma Atlandi liitlaste keskel muutnud prioriteediks missioonid ja ülesanded meres asuvate kommunikatsiooniliinide kaitseks,” ütles Peach. „See kõlab nagu vanade missioonide uuesti läbiviimine, tegelikult, nagu ma tahan öelda, on väga, väga tähtis, et me mõistaksime, kui tähtis see missioon Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioonile on. Sest Venemaa jätkab lisaks uutele peal- ja allveelaevadele nii ebakonventsionaalsete võimekuste kui ka informatsioonisõja täiustamist.”

Loe veel

Peach lisas, et liitlased peavad Venemaa laevastiku moderniseerimisele samaväärse vastuse andma ja seda mõistma.

„On olemas uus risk meie eluviisile, mis on merepõhjas risti-rästi asuvate kaablite haavatavus,” lausus Peach. „Kas te kujutate ette stsenaariumi, kus need kaablid lõigatakse läbi või nende tööd häiritakse, millel oleks kohene ja potentsiaalselt katastroofiline mõju nii meie majandusele kui ka muudele eluviisidele.”