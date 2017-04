Briti konservatiivide eksjuht ähvardas Euroopat sõjaga

Ühendkuningriigi peaminister Theresa May läheb vajaduse korral sõtta, et kaitsta Gibraltari suveräänsust, nagu Margaret Thatcher tegi Falklandi saarte puhul, ütles konservatiivide endine juht.

Michael Howard ütles, et Suurbritannia valitsus seisab lahkumiskõnelustel Euroopa Liiduga oma Hispaania külje all asuva meretaguse territooriumi Gibraltari eest ega lase blokil seda „endale krabada“, vahendab ajaleht Telegraph.

Ka ametis olev kaitseminister Michael Fallon kinnitas seda, öeldes pühapäeval telekanali BBC vahendusel, et kuningriik kavatseb kaitsta Gibraltarit lõpuni.

„Gibraltari inimesed on teinud selgeks, et nad ei taha Hispaania alla kuuluda. Me oleme valmis Gibraltari kaitsmisel lõpuni minema,“ lubas Fallon.

Tooride endine juht Howard ütles samal ajal usutluses telekanalile Sky News, et „ei ole mingit küsimustki, et meie valitsus seisab Gibraltari eest“.

„35 aastat tagasi sel nädalal saatis üks teine naispeaminister väeüksuse teisele poole maakera, et kaitsta ühe teise väikese briti inimeste kogukonna vabadust ühe teise hispaania keelt kõneleva riigi eest,“ meenutas ta. „Ma olen täiesti kindel, et meie praegune peaminister näitaks üles samasugust otsusekindlust, et seista meie inimeste eest Gibraltaril.“

Euroopa Komisjoni dokumendi kohaselt on Hispaanial õigus vetostada Gibraltari Euroopa Liidust lahkumise tingimusi ja vaja võib minna eraldi kokkulepet Hispaania ja Suurbritannia vahel.