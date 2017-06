Briti konservatiivid sõlmisid Põhja-Iiri unionistidega kokkuleppe May valitsuse toetamiseks

Suurbritannia konservatiivid jõudsid kokkuleppele Põhja-Iirimaa Demokraatliku Unionistliku Parteiga (DUP), mis hakkab toetama peaminister Theresa May vähemusvalitsust.

DUP kümme parlamendiliiget hakkavad toorisid toetama alamkoja võtmetähtsusega hääletustel, kuid ametlikku koalitsiooni ei moodustata, vahendab BBC News.

Konservatiivide ja DUP läbirääkimised keskendusid Põhja-Iirimaa toetamisele ja Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumisele.

DUP on väitnud, et Ühendkuningriigi valitsus on nõustunud suurendama Põhja-Iirimaa sõjaveteranide toetust, kuid on püüdnud vaigistada väiteid, et on taotlenud Põhja-Iirimaale oma toetuse eest kahe miljardi naela suurust lisarahastust.

Konservatiividel jäi pärast erakorralisi valimisi enamusest puudu üheksa kohta, mis tähendab, et May sõltub seaduste vastuvõtmisel teistest erakondadest.

DUP toetus annab Mayle sisulise 13-kohalise enamuse, võttes arvesse, et Sinn Féin ei võta oma seitset kohta vastu ning spiiker John Bercow ja tema kolm asetäitjat, kellest kaks on leiboristid, hääletustel ei osale.