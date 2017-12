Briti kirurg jättis patsientidele siirdatud maksadele oma nimetähed

Briti kirurg Simon Bramhall tunnistas ennast eile Birminghami kroonikohtus süüdi oma initsiaalide jätmises kahe patsiendi maksale elundisiirdamise ajal.

Tunnustatud maksa-, põrna- ja pankreasekirurg kasutas argoonkiirt, mida tavaliselt kasutatakse operatsiooni käigus maksa verejooksu sulgemiseks ja piirkonna esiletoomiseks, millega tuleb tööd teha, oma nimetähtede kirjutamiseks patsientide organitele. Argoonkiirega tehtud märke ei peeta elundi funktsioone mõjutavaks ja tavaliselt kaovad need iseenesest, vahendab Guardian.

53-aastane Bramhall kõrvaldati ajutiselt töölt Birminghami Queen Elizabethi haigla konsultantkirurgina esimest korda 2013. aastal, kui kolleeg märkas Bramhalli endist patsienti lõigates elundil initsiaale „SB”.

Järgmisel suvel, kui käimas oli sisemine distsiplinaarjuurdlus tema käitumise kohta, esitas Bramhall lahkumisavalduse. Ajakirjanikele ütles ta siis, et initsiaalide kirjutamine patsientide maksadele oli viga.

„See on patsient, kellest me räägime, mitte autogrammiraamat,” kommenteeris patsientide esindusorganisatsiooni Patient Corcern esindaja Joyce Robins.

Süüdistaja Tony Badenochi sõnul on tegemist ülimalt ebatavalise ja keerulise juhtumiga nii meditsiinilises kui ka õiguslikus mõttes. Tõenäoliselt puudub sellel pretsedent.

„Enese süüdi tunnistamine kujutab endast leppimist sellega, et see, mis ta tegi, ei olnud mitte ainult eetiliselt vale, vaid kriminaalselt vale. See peegeldab seda, et dr Bramhalli initsiaalide kirjutamine patsiendi maksale ei olnud üksikintsident, vaid pigem korduv tegu kahel korral, mis nõudis teatud oskusi ja keskendumist. Seda tehti kolleegide juuresolekul,” ütles Badenoch. „See oli teadlik ebaseaduslik jõu rakendamine anesteesia all olevale patsiendile. Tema tegevus nende patsientide maksade tähistamisel oli tahtlik ja teadlik tegevus ... On teiste otsustada, kas ja millises ulatuses on tema sobivus praktiseerimiseks kahjustada saanud.”

Bramhall pälvis meedia tähelepanu 2010. aastal, kui siirdas edukalt Birminghami lennuväljal udus toimunud lennuõnnetuse ohvrilt pärit maksa.

Endine patsient Tracy Scriven ütles pärast Bramhalli töölt kõrvaldamist ajalehele Birmingham Mail, et ta tuleks kohe tööle ennistada: „Isegi kui ta pani oma nimetähed siirdatud maksale, kas see on nii halb? Mina poleks hoolinud, kui ta oleks seda minuga teinud. See mees päästis mu elu.”