Briti kaitseminister: Venemaa viib läbi alalist küberkampaaniat NATO ja lääne vastu

Venemaa viib läbi alalist küberrünnakute kampaaniat demokraatia ja infrastruktuuri vastu läänes, hoiatas Suurbritannia kaitseminister Sir Michael Fallon St. Andrewsi ülikoolis peetud kõnes.

Moskva muudab väärinformatsiooni relvaks, et laiendada oma mõju ja destabiliseerida lääne valitsusi ning nõrgestada NATO-t, ütles Fallon BBC Newsi vahendusel.

Falloni sõnul on Venemaa president Vladimir Putin valinud lääne strateegiliseks konkurendiks saamise.

Fallon ütles, et NATO peab tegema rohkem, et võidelda Kremli propageeritava „libareaalsusega“.

„NATO peab ennast kubersfääris sama efektiivselt kaitsma, nagu ta teeb seda õhus, maal ja merel, et vastased teaksid, et neil tuleb maksta teatud hinda, kui nad küberrelvi kasutavad,“ ütles Fallon.

Fallon osutas Moskva „püsivale käitumismustrile“, tuues esile sarja küberrünnakuid, mida on seostatud Venemaaga.

„Täna näeme me riiki, mis on väärinformatsiooni relvaks muutmisega loonud selle, mida me võiksime nüüd näha tõejärgse ajastuna,“ ütles Fallon. „Venemaa paneb selgelt NATO ja lääne proovile. Ta püüab laiendada oma mõjusfääri, destabiliseerida riike ja nõrgestada allianssi. Ta õõnestab rahvuslikku julgeolekut paljude liitlaste jaoks ja rahvusvahelistel reeglitel põhinevat süsteemi. Seetõttu on meie ja Euroopa huvides hoida NATO-t tugevana ning heidutada ja veenda Venemaad sellest kursist loobuma.“