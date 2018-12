Briti kaitseminister: saadame venelaste heidutamiseks Mustale merele oma sõjalaevad

Tema sõnul annab HMS Echo saatmine Mustale merele selle kuu algul tugeva sõnumi Vladimir Putinile pärast Ukraina mereväe aluste pihta tule avamist ja nende meeskondade vangistamist, vahendab uudistekanal BBC.

Reedel külastas kaitseminister Williamson sadamalinna Odessat. Ta lubas, et britid ei jäta Venemaa agressiooni ajal Ukrainat üksi ja on valmis oma toetust ka kohalolekuga näitama. Tema sõnul liigub Mustale merele lähiajal veel Briti laevu, et jätta märk püsivast kohalolekust.

Ka NATO on hakanud pärast Kertši väina juhtumit Mustale merele enam patrull-laevu saatma. Williamson käis eile ka ise HMS Echo pardal pärast sõjalaeva saabumist Odessa sadamasse.

„Mida me ütleme Venemaale, mida me ütleme president Putinile - nad ei saa jätkata tegutsemist, austamata või hoolimata rahvusvahelistest seadustest või rahvusvahelistest normidest,“ ütles ta, kohtudes reedel endiselt vangistuses viibivate Ukraina meremeeste perekondadega.