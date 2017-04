Briti kaitseminister Eestis: leiboristide juht Corbyn on riigikaitse asjus nõrk ja tahtejõuetu ning meeldiks Putinile

Eestis visiidil viibiv Suurbritannia kaitseminister Sir Michael Fallon nimetas suurima opositsioonierakonna leiboristide juhti Jeremy Corbynit riigikaitse asjus nõrgaks ja tahtejõuetuks ning lisas, et Venemaa president Vladimir Putin tervitaks leiboristide võimuletulekut.

Fallon võttis osa tseremooniast, millega märgiti ametlikult 800 Briti sõduri Eestisse paigutamist, kirjutab Guardian.

„Venemaa jälgib leiboristliku partei nõrkust, et Jeremy Corbyn ei ole toetanud seda vägede paigutamist. Ta on selle kahtluse alla seadnud. Ta on selle vägede paigutamise kahtluse alla seadnud,“ ütles Fallon Briti ajakirjanikele. „Ta ei ole selgelt öelnud, kuidas nad finantseeriksid meie kahe protsendi kohustust NATO ees ning igal võimalusel on ta hääletanud tugevama riigikaitse vastu, sealhulgas Tridenti (Briti tuumarelvaprogramm – toim) uuendamise vastu eelmise aasta juulis. Venemaa jälgib seda, märkab seda nõrkust ja jälgib seda kogu kampaania jooksul.“

Küsimusele, kas Putin sooviks Corbyni võitu, vastas Fallon: „Putin tervitaks kindlasti nõrgemat Briti riigikaitset … Igasugune meie heidutuse või kahe protsendi kaitsekulutuste kohustuse õõnestamine või igasugune tahtejõuetus vastuseks Vene agressioonile oleks kindlasti Moskvas teretulnud.“

Fallon kritiseeris ka Šoti Rahvuspartei (SNP) juhti Nicola Sturgeonit, öeldes, et leiboristide ja SNP koalitsioon nõrgestaks riigikaitset.

Sturgeoni kohta ütles Fallon järgmist: „Ta oli valmis tegema koostööd leiboristidega, et häirida konservatiivide valitsust, mis on taas äärmiselt murettekitav riigikaitse jaoks, et võidakse näha sellist laadi koalitsiooni – kaosekoalitsiooniks nimetas peaminister seda – aga sellist, mis võib kahjustada meie riigikaitset, sest nii Corbyn kui ka Nicola Sturgeon lammutaksid meie heidutuse ja nõrgestaksid meie kaitset.“