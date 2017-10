Briti julgeolekuteenistuse juht: islamiterrori oht on praegu suurem kui kunagi varem

Suurbritannias on praegu kõigi aegade suurim massirünnakute oht islamistlike võitlejate poolt, kelle plaanid on tihti spontaansed ja vajavad elluviimiseks vaid päevi, teatas Briti sisejulgeolekuteenistuse MI5 peadirektor Andrew Parker eile.

Sel aastal on neli rünnakut tapnud Suurbritannias 36 inimest, mis on suurim arv pärast 2005. aasta 7. juuli pommiplahvatusi Londonis. Parkeri sõnul on praegu oht suurim, mida ta oma 34-aastase spionaažikogemuse jooksul näinud on, vahendab Reuters.

„Oht on mitmekülgsem, kui ma olen kunagi teadnud: plaanid, mis arendatakse välja siin, Ühendkuningriigis, aga mere tagant juhitud plaanid samuti, plaanid internetis, keerulised skeemid ja samuti algelised pussitamised, pikaajaline planeerimine, aga ka spontaansed rünnakud,“ ütles Parker.

„Rünnakud võivad mõnikord saada tõuke mingist sündmusest, planeerimise kaudu tegevuseni kulub vaid käputäis päevi,“ ütles Parker Londonis peetud kõnes. MI5 direktor esineb harva avalikkuse ees. Viimati toimus see 2015. aastal.

Suurbritannias on viimase nelja aasta jooksul nurjatud 20 rünnakuplaani, viimase seitsme kuuga on ära hoitud seitse islamistlikku rünnakut, teatas Parker. Võitlejate tegevusega seoses on käimas 500 operatsiooni mille sihtmärgiks on 3000 tegevuses osalevat isikut.

Pärast seda, kui enesetaputerrorist tappis USA laulja Ariana Grande kontserdil Manchesteris 22 inimest, hakkas MI5 üle vaatama, kuidas käitles luureandmeid pommimehe Salman Abedi kohta, kes oli luureagentuuridele teada.

Abedi ei olnud nende 3000 inimese hulgas, kes on MI5 aktiivse uurimise all, kuigi ta oli umbes 20 000 hulgas, kellel on teadaolevalt mingeid sidemeid äärmuslusega.

MI5, kus töötab umbes 4000 inimest, teatab, et tal ei ole ressursse jälgida iga kahtlast isikut. MI5 kõrval teevad tööd Salaluureteenistus (Secret Intelligence Service – SIS) ehk MI6, mis tegutseb välismaal, ja signaalluureagentuur Valitsusside Peakorter (GCHQ).

Parkeri sõnul võib interneti kuritarvitamine võitlejate poolt aeglustada ründajate jahtimise tempot.

„See tempo koos viisiga, kuidas äärmuslased saavad ära kasutada ohutuid kohti internetis, võib muuta ohud raskemini avastatavaks ning anda meile väiksema akna sekkumiseks,“ ütles Parker.

Suurbritannia on korduvalt nõudnud, et Silicon Valley firmad teeksid rohkem äärmusliku sisu vastu ja annaksid luureteenistustele ligipääsu internetis toimuvale suhtlusele.

Parker hoidus ühegi firma otse nimetamisest ja kutsus nüansseeritud partnerlusele äärmuslaste ja näiteks laste kuritarvitajate vastu.

„Ma ei ole kuidagi kuningas Knud, kes püüab tagasi hoida areneva tehnoloogia tõusulainet ega sooviks, et mind nii kuuldaks,“ ütles Parker. „Tehnoloogia ei ole vaenlane, tegelikult sisaldab see meie jaoks palju võimalusi.“

Kui küsiti otse, kas Google, Facebook ja Amazon teevad piisavalt ära äärmuslaste vahelise suhtluse takistamiseks, vastas Parker: „On olemas mõistlik ootus, ma arvan, kõigi meie poolt, aga ka laiema avalikkuse poolt, et need ettevõtted teeksid, mida nad suudavad, et aidata meil nende kõige hullemate kuritarvitustega tegelda.“