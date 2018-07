Briti julgeolekuminister: Kreml teab, mis Skripalidega juhtus, ja võiks pärast uut novitšokimürgitust aidata elusid päästa

„Need kaks inimest on väga, väga haiged ja politsei teeb tööd, et teha kindlaks, kuidas ja millega nad kontakti sattusid. Vene riigil on teada, mis juhtus, kui Skripale rünnati. Nende võimalus meid aidata on olemas, kui nad tahavad aidata Salisbury inimesi, võib neil olla võimalus, sest me püüame panna tükkhaaval kokku mõrvakatset riigi poolt ja politseil ei ole sada protsenti fakte, et tagada ohutust. Venemaal on võimalus teha halb heaks. Me jõuame kohta, kus me teame, kes on seda teinud ja kuidas. Maailm näeb, et Venemaal oli võimalus Salisbury inimesi aidata, aga ta ei kasutanud seda. Need ei olnud meie, kes tõi närvimürgid Wiltshire’i tänavatele, see oli Vene riik,” ütles Wallace.

Julgeolekuministri väiteid toetas endine terrorismivastase võitluse ülem, kindralmajor Clive Chapman, kelle sõnul on viimasel novitšokimürgitusel Wiltshire’is Venemaa sõrmejäljed.

Chapman ütles, et Rowley ja Sturgess puutusid tõenäoliselt närvimürgiga kokku Skripalide vastase rünnaku tagajärjel.

Chapmani sõnul uurivad sada juhtumiga tegelevat terrorismivastast politseinikku seda, kas Rowley ja Sturgess sattusid kuhugi piirkonda minema visatud närvimürgile.

Novitšokki on kirjeldatud püsiva ainena, mis jääb toimivaks.

Sturgess ja Rowley külastasid ilmselt parki koha lähedal, kus Skripalid märtsis teadvusetuna leiti, ja Sturgess elab 300 meetri kaugusel kohast, kus Skripalid sõid päeval, kui nad mürgitati.

Paar veetis reede pärastlõuna ja õhtu Salisburys, kus nad külastasid poode ja apteeki.