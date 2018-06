Briti ja Prantsuse lennuliiklus seisab streikide tõttu

Ryanair ja EasyJet on sunnitud sel nädalavahetusel sadu lende tühistama Prantsusmaal toimuvate streikide tõttu.

Lennujuhid kuulutasid nädalavahetusel Marseille'i lennujaamas välja streigi, mille tulemusena tühistas EasyJet 208 lendu ning Ryanair jättis ära umbes 100 plaanitud lendu, vahendab uudistekanal Daily Mail.

Teised lennufirmad on tõenäoliselt peagi sunnitud sama tegema. Mõlemad odavlennufirmad on teatanud reisijaid, keda katketused puudutavad.

Lennufirmade omanik ütles kolmapäeval, et kaebus esitatakse Euroopa Liidule, kuna Prantsusmaa ei saa hakkama lennujuhtide streikidega. Korduvad streigid, eriti Marseilles'i lennujaamas, mõjuvad väga halvasti lennuplaanidele, sest enam kui 750 000 reisijat on pidanud tänavu lende ära jätma.

Lennufirmade omaniku väitel rikuvad streigid reisijate liikumisõigust, mis on üks EL põhiõiguseid.

Ryanairi tegevdirektori sõnul on see aasta olnud lennujuhtide streikide poolest kõige halvem aasta, sest kaduma on läinud juba 28 päeva.

"Liikumisvabadust ei saa tagada, kui paarsada Marseille'i lennuliikluse juhti sulgevad regulaarselt terve õhuliikluse", ütles ta ajakirjanikele.

Marseille'i kontrolltsoon on väga oluline, sest seda läbivad populaarsete sihtkohtade lennud.