Briti iseseisvuspartei juht pidi prints Harry kihlatut solvanud noorest kallimast loobuma

Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei (UKIP) juht Henry Bolton teatas, et lõpetas suhte oma kallima Jo Marneyga, kes teadete kohaselt tegi rassistlikke märkusi prints Harry kihlatu Meghan Markle’i kohta.

Bolton ütles, et nende armulugu on ilmselgelt üsna kokkusobimatu tema kui parteijuhi rolliga, kuid ta ei kavatse tagasi astuda, vahendab BBC News.

Marney saatis SMS-e, milles ütles, et mustad inimesed on inetud ning prints Harry kihlatu rüvetab kuninglikku perekonda.

Bolton väitis, et igasugune rassism on UKIP-i põhikirja vastane.

Marney vabandas oma sõnade eest ajalehes Mail on Sunday ja väitis, et need olid kontekstist välja rebitud.

UKIP-i kõrgetasemelised liikmed on Boltoni otsustusvõimes kahelnud ja nimetanud tema eraelu „mittekaasaaitavaks segajaks”.

Bolton ütles BBC-le, et Marney märkused on täiesti kaitsmatud, kuid neil on teatud kontekst, mis ilmneb ajapikku.

54-aastane Bolton ütles, et 25-aastase modelli Marney erakonna liikmelisus peatati kohe, kui tema sõnad avalikuks tulid.

Mail on Sunday teatel saatis Marney SMS-id kolm nädalat enne seda, kui ta Boltoniga suhet alustas.