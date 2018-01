Briti hävitajad saadeti Šotimaalt jälitama kaht Vene pommitajat

Suurbritannia kuninglike õhujõudude kaks hävitajat Eurofighter Typhoon saadeti täna vahelt lõikama kaht Vene pommitajat Tu-160.

Kuninglike õhujõudude pressiesindaja teatas BBC-le, et Vene lennukeid jälgisid mitmete sõbralike riikide hävitaja, enne kui sekkusid Suurbritannia omad. Vene pommitajad ei sisenenud pressiesindaja sõnul Ühendkuningriigi suveräänsesse õhuruumi.

"Me saame kinnitada, et kiirreageerimislennukid Typhoon kuninglike õhujõudude Lossiemouthi baasist saadeti välja, et jälgida kaht pommitajat Blackjack (Tu-160 NATO nimetus - toim), mis lähenesid Ühendkuningriigi huvipiirkonnale," teatas kuninglike õhujõudude esindaja. "Vene lennukeid jälgisid alguses mitmed sõbralike riikide hävitajad ja lõpuks lõikasid kuninglikud õhujõud nad vahelt Põhjamerel. Ühelgi hetkel ei sisenenud Vene lennukid Ühendkuningriigi suveräänsesse õhuruumi."

Hävitajad tõusid õhku kuninglike õhujõudude baasist Kirde-Šotimaalt Lossiemouthist kohaliku aja järgi kell 9.30, vahendas Daily Mirror.

Radaripiltide järgi saatis kaht hävitajat Brize Nortoni baasist õhku tõusnud lennuk Voyager, mis võis pakkuda õhus tankimise võimalust.

