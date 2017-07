Briti hävitaja saatis Vene pommitajaid Musta mere kohal

Suurbritannia kuninglike õhujõudude Rumeenias baseeruv hävitaja Eurofighter Typhoon reageeris Vene pommitajate Tu-22M3 tegevusele NATO õhuruumi lähistel Mustal merel.

Vene pommitajad lendasid üle Musta mere lääneosa, vahendab Daily Mail.

Enne seda tuvastas NATO jälgimis- ja kontrollisüsteem mitu NATO-le mitte kuuluva sõjalennuki jälge Musta mere kohal. Hiljem tuvastati need Vene lennukitena.

NATO ühendatud õhuoperatsioonide keskus (CAOC), mis asub Hispaanias Torrejón de Ardozis, andis Briti Typhoonile korralduse õhku tõusta ja saata Vene pommitajaid, mis lendasid rahvusvahelises õhuruumis NATO õhuruumi läheduses.

„See töötas, nagu me ootasime, et see töötaks,“ kommenteeris tiivaülem Lewis Cunningham. „Me märkisime üles detailid, jooksime lennuki juurde ja ma tõusin õhku ette nähtud aja jooksul. See pakub rahuldust. Me märkasime, et midagi toimub ja siis tuli väga kiiresti telefonikõne ja me jooksime uksest välja.“