Briti Brexiti-kampaania sai valimisseaduse rikkumise eest 70 000 naela trahvi

Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise kampaaniat Leave.EU trahviti 70 000 naelaga ja selle tegevjuhi kohta esitati kaebus politseile, sest valimiskomisjon leidis, et kampaania rikkus mitmel moel valimisseadust Euroopa Liidust lahkumise referendumi ajal.

Juurdluse käigus leiti, et Leave.EU, mille üks asutajatest oli Arron Banks, ületas oma kindlaks määratud kulude piirangut vähemalt kümme protsenti ning esitas ebatäpsed kulude ja tehingute aruanded, vahendab Guardian.

Organisatsiooni kampaaniajuht Liz Bilney seisab silmitsi politseijuurdlusega. Valimiskomisjon teatas, et on põhjendatud alus kahtlustada, et Bilney allkirjastas teadlikult või hoolimatusest valeandmetega deklaratsiooni.

Banks süüdistas valimiskomisjoni seepeale poliitiliselt motiveeritud rünnakus Brexiti vastu ja ähvardas kohtuga.

Valimiskomisjoni teatel oli ebaseaduslik ülekulu vähemalt 77 380 naela, kuid see võis vabalt olla märkimisväärselt suurem.

Valimiskomisjoni sõnul ei olnud USA kampaaniastrateegiaettevõtte teenused kuluaruandesse lisatud.

Veel teatas valimiskomisjon, et Leave.EU teatas ebatäpselt kolmest laenust, mille sai Banksi kontrollitud ettevõtetelt.