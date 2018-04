Briti ajaleht: pärast Skripalide mürgitamist võeti vahelt venelaste sõnum: pakk on kohale toimetatud

Briti ajalehe Sunday Express teatel võeti pärast Sergei ja Julia Skripali mürgitamist Inglismaal Salisburys vahelt sõnum ühele ametnikule Moskvas, mille sisu oli: „Pakk on kohale toimetatud.”

See sõnum oli üks osa luureandmete paketist, mille Suurbritannia esitas oma liitlastele enne Vene spioonide ja diplomaatide väljasaatmist mitmetest riikidest, teatas Sunday Express, mis viitas siseringi inimestele, kes on neid luureandmeid näinud ja kinnitasid, et Briti kuninglike õhujõudude analüütikud Lõuna-Küprosel võtsid 4. märtsil, ehk Skripalide mürgitamise päeval vahelt kaks sõnumit, vahendab The Times.

Sunday Express teatas, et üks sõnum saadeti Süüriast „ametiisikule” Moskvas ja see sisaldas fraasi „pakk on kohale toimetatud” ning selles lisati, et kaks isikut on „teinud eduka väljumise”.

Nähes seda suhtlust meenus õhujõudude leitnandile teine sõnum, mis oli vahelt võetud ja kõrvale heidetud eelmisel päeval.

Briti kaitseministeerium neid väiteid ei kommenteeri, sest need on seotud käimas oleva juurdlusega.