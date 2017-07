Brexiti kõneluste esimeses faasis kokkulepeteni ei jõutud

Neljapäeval lõppesid esimesed Brexiti kõnelused, kus kokkuleppeid ei suudetud sõlmida.

Brexiti kõnelustele järgenud pressikonverentsil nentisid nii Suurbritannia Brexiti minister David Davis kui ka ELi läbirääkija Michel Barnier, et nelja päeva vältel saadi aru positsioonidest, millelt edasised kokkulepped saavad sündida. Kokkuleppeid ei sündinud.

Barnier sõnas, et Suurbritannia seisukohad pole mõnes küsimuses selged ning enne peavad nad jõudma siseriiklikule kokkuleppele, mida nad soovivad, viidates lahkumistasule, mida EL brittidelt ootab.

Mõningaid kokkuleppeid sõlmiti küsimuses, kuidas kohelda Briti kodanikke ELi territooriumil ja vastupidi. Siiski peab Barnieri hinnangul seda küsimust vaatama Euroopa Inimõiguste kohus, et tagada kodanikke heaolu.

Barnier sõnas veel, et Euroopa Liit ei ole mängus, kus teha järelandmisi või neid paluda. „Suurbritannia soovis Euroopa Liidust lahkuda, see on tõsine otsus,“ ütles ta pressikonverentsil ajakirjanikele.

Davis naeris ka meediakajastuse üle, mis on kaasnenud tema vaid paaritunnise kohalviimisega Brüsselis esmaspäeval. „Siin oli 98 ametnikku, mul on kohustused valitsuskabineti, parlamendi ja oma osakonna ees," ütles ta ajakirjanikele.