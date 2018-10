Brasiiliat hakkab arvatavalt tüürima endine sõjaväejuht Jair Bolsonaro

Tema ootamatu tähelend sai hoogu valijate rahulolematusest vasakpoolse Tööliste Parteiga, mis juhtis riiki 13 järjestikust aastat kuni sel tuli tohutu korruptsiooniskandaali tõttu võimult lahkuda, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Oma vaadetelt parempoolse Bolsonaro vasakpoolne rivaal Fernado Haddad, kes asendab erakonna vangistatud senist kandidaati ja Brasiilia endist presidenti Luiz Inacio Lula da Silvat, jääb arvamusküsitluste kohaselt endisele sõjaväejuhile alla, nagu see juhtus ka valimiste esimeses voorus kolme nädala eest.

Avaliku arvamuse küsitluste kohaselt õnnestus Haddadil oma toetust küll pärast esimest vooru kasvatada, pälvides ka juhtivate õigustegelaste poolehoiu, aga seda ei pruugi siiski olla piisavalt, et oma parempoolset konkurenti võita. Tänane lahing esikoha eest võib seega tulla dramaatiliselt tasavägine, märgib uudisteagentuur.

Arvamusküsitluste kohaselt on Bolsonaro edu Haddadi ees kaheksa protsenti, mis näitab küll tugevat eelisseisundit, aga annab põhjust muretsemiseks, arvestades, et veel viis päeva tagasi oli edu kaksteist protsenti.

Fernando Haddad Foto: AFP

Tuntud korruptsioonivastased näod tulid sel nädalal välja toetusavaldustega Haddadi aadressil, mis nõrgestas Bolsonaro sõnumit endast kui ainsast korruptsioonivastasest poliitikust.

63-aastane parempopulistlik katoliiklane Bolsonaro pälvis suure toetuse evangeelsete kristlaste seas, lubades kaitsta traditsioonilisi pereväärtusi, ja rahva sümpaatia oma populistliku lubadusega kord taas majja lüüa.