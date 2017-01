Brasiilia vanglamässus hukkus umbes 60 kinnipeetavat

Brasiilias Manausi linnas sai 60 inimest surma, kui vanglas puhkes verine mäss kahe võistleva uimastigängi vahel.

Tegu on Brasiilia vanglasüsteemis üle aastate rängima vägivallapuhanguga, vahendab Reuters.

Amazonase osariigi siseminister Sergio Fontes ütles pressikonverentsil, et praegu avalikustatud hukkunute arv ei ole lõplik ja lähemal vaatlusel võib selguda, et ohvreid on veelgi enam.

Kohalik ajaleht kirjutas veel, et mitme hukkunu peate kehad visati üle vanglamüüride välja.

Märul algas pühapäeva hilisõhtul ja õnnestus kontrolli alla saada seitsmeks hommikul. Põgenenud vangide arv pole teada.

Brasiilia vanglasüsteemi kritiseeritakse sageli ülerahvastatusega seoses ja ka vägivallapuhangud on seal tavalised.