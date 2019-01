Brasiilia tammi purunemise järel on seni leitud 58 surnukeha, kuni 300 inimest on kadunud

Otsingute aeglase tempo põhjus on reetlik punakaspruun muda, mis purskus välja rauamaagi jäätmete hoidlast, kui selle tamm kohaliku aja järgi reede pärastlõunal purunes. Mõnes kohas on muda kaheksa meetrit sügav, vahendab Associated Press.

Eile tuli ka need otsingud umbes kümneks tunniks katkestada, sest kardeti, et ka teine tamm Brumadinho linnas on purunemisohus. Umbes 24 000 inimesel kästi minna kõrgematesse kohtadesse, aga õhtul teatati, et teine tamm enam ohus ei ole.

Kogu nädalavahetuse on kasvanud viha suure kaevandusfirma Vale peale, mis kaevandust opereeris. Räägiti ka häiresireenide puudumisest.

Vale väitis, et piirkonnas on kaheksa sireeni, aga kiirus, millega kõik juhtus, muutis häire andmise võimatuks.

Minas Geraisi osariigi kuberner Romeu Zema ütles, et nüüdseks tähendavad päästetööd surnukehade väljatoomist.

Kardetakse ka ulatuslikku keskkonnareostust piirkonna katnud kaevandusjäätmete tõttu.

Vale teatel koosnevad jäätmed peamiselt liivast ega ole mürgised. ÜRO leidis aga 2015. aasta sarnase katastroofi järel, et jäätmed sisaldasid mürgiseid raskemetalle.

Nädalavahetusel külmutasid kohtud kolm miljardit dollarit Vale varasid päästeenistuste tarbeks ning firmalt nõuti, et ta teataks, kuidas kavatseb ohvreid aidata.