Brasiilia sulges Venezuela kriisi eest põgenevatele inimestele oma piiri

Brasiilia Amazonase regiooni Roraima osariigi võimud teatasid, et iga päev ületas piiri umbes 800 venezuelalast, vahendab BBC News.

Piir jääb avatuks brasiillastele ja kolmandate riikide kodanikele. Piir on avatud ka venezuelalastele, kes naasevad Brasiiliast kodumaale. Mere ja õhupiiri see otsus ei puuduta.

Venezuela presidendi Nicolás Maduro arvatav mõrvakatse nädalavahetusel on pingeid riigis veelgi suurendanud.

Paljud tuhanded venezuelalased on põgenenud naaberriikidesse, peamiselt Colombiasse ja Brasiiliasse.

Brasiilia Roraima osariik on aga riigi üks vaesemaid ja kõige väiksema rahvaarvuga. Enamik viimastel kuudel piiri ületanud venezuelalastest elab kohutavates tingimustes Roraima pealinnas Boa Vistas ja teistes linnades.

Roraima võimud on nõudnud piiri sulgemist juba kuid. Nende sõnul on avalikke teenuseid tabanud krahh ja sisseränne on toonud kaasa kuritegevuse järsu kasvu.

Brasiilia keskvalitsus on olnud piiri sulgemise vastu, väites, et tavalised venezuelalased kannatavad humanitaarkriisi all ja Brasiilia peab aitama.