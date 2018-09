Brasiilia püüab leida raha tules hävinud rahvusmuuseumi taastamiseks

Brasiilia haridusminister Rossieli Soares ütles, et taotletakse ka rahvusvahelist abi ning käimas on läbirääkimised ÜRO kultuuriorganisatsiooni UNESCO-ga, vahendab BBC News.

Personal süüdistab tulekahjus aastaid kestnud rahastamiskärpeid.

Muuseumis oli üks suuremaid antropoloogia- ja ajalookollektsioone Ameerikas. See sisaldas 12 000 aasta vanuseid naise säilmeid.

Temeri administratsioon teatas eile, et on pidanud läbirääkimisi suuremate Brasiilia pankade ja ettevõtete esindajatega, et uurida võimalusi muuseumi taas ülesehitamiseks nii kiiresti kui võimalik.

Haridusminister Soares ütles, et föderaalvalitsus on eraldanud esialgselt 15 miljonit reaali (3,6 miljonit dollarit) hoone ja kollektsiooni taastamiseks.

Brasiilia kultuuriminister Sérgio Leitão ütles ajalehele Estado de S. Paulo, et alustatud on juurdlust ning põlengu kõige tõenäolisemad põhjused on elektriviga või omavalmistatud paberist õhupall, mis maandus muuseumi katusele.

Tulekahju puhkes pühapäeva õhtul, kui hoone oli juba külastajatele suletud.

Pole selge, kas muuseum oli kindlustatud.

Muuseumi asedirektor Luiz Fernando Dias Duarte väljendas „tohutut pahameelt” ja süüdistas Brasiilia võime huvipuuduses.

„Me võitlesime aastaid tagasi erinevates valitsustes, et saada ressursse kõige täna hävinu asjakohaseks säilitamiseks,” ütles Dias Duarte.