Brasiilia presidendivalimiste esimese vooru võitis parempopulist Jair Bolsonaro

Kui peaaegu kõik hääled olid loetud, oli Bolsonaro toetus 46 protsenti ja Haddadi oma 29 protsenti. Arvamusküsitluste järgi on kahe kandidaadi toetus teises voorus võrdne, vahendab BBC News.

Bolsonaro ütles, et on kindel, et kui ei oleks olnud „probleeme” Brasiilias kasutusel oleva elektroonilise hääletussüsteemiga, oleks ta võitnud juba esimeses voorus.

Brasiilia valimiskomisjon teatas, et hääletamine toimus rahumeelselt ja ilma suuremate probleemideta.

Katoliiklane Bolsonaro pälvis paljude evangeelsete kristlaste toetuse, öeldes, et kaitseb traditsioonilisi pereväärtusi. Samuti on ta võitnud paljude brasiillaste sümpaatia oma korra majja löömise lubadustega.

Valimiste eelõhtul ütles Bolsonaro, et tema valitsus annaks kurjategijatele karmid karistused, mille nad on ära teeninud. Samuti pooldab Bolsonaro relvaseaduste leevendamist ning on rääkinud piinamisest kui legitiimsest tegevusest. Veel soovib Bolsonaro taastada surmanuhtluse.

Oma võidukõnes ütles Bolsonaro, et Brasiilial on valida kahe tee vahel.

„On õitsengu, vabaduse, perekonna tee, jumala poolel... ja teine on Venezuela tee,” ütles Bolsonaro sotsialistide juhitud naaberriigile viidates, mis on sügavas majanduslikus ja poliitilises kriisis. „Me ei saa teha veel üht sammu vasakule. Me ei saa hakata vennastuma sotsialismi ja kommunismiga.”

Haddad on esitlenud end usaldusväärse kandidaadina nende jaoks, kellele Bolsonaro stiil ja retoorika vastu hakkavad.