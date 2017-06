Brasiilia presidendile esitati süüdistus miljonite dollarite suuruse altkäemaksu võtmises

Brasiilia föderaalprokurör Rodrigo Janot esitas riigi presidendile Michel Temerile esmaspäeval süüdistuse miljonitesse dollaritesse ulatuva altkäemaksu võtmises.

Brasiilia seaduse järgi peab kongressi alamkoda nüüd hääletama, kas anda kohtule luba presidendi üle protsessi alustada. Varem asepresident olnud Temer vahetas välja veidi üle aasta tagasi samuti korruptsioonisüüdistuste tõttu ametist tagandatud president Dilma Rousseffi, vahendab Reuters.

Temeri toetava koalitsiooni liikmed on kindlad, et neil on olemas vajalikud hääled (kaks kolmandikku) kohtuprotsessi blokeerimiseks. Nad hoiatavad aga, et toetus võib kõikuma lüüa, kui Temeri kaitsmiseks tuleb mitu korda hääletada. Temeri toetus rahva hulgas on alla kümne protsendi.

Uurijad on viimastel aastatel avastanud hämmastavas ulatuses korruptsiooni Brasiilia poliitikute ja ärieliidi hulgas. Ettevõtted on maksnud miljardeid dollareid altkäemaksu tulutoovate lepingute eest.

Temer ja kolmandik tema valitsusest ning neli endist presidenti ja kümned parlamendi liikmed on uurimise all või on neile juba süüdistus esitatud. Üle 90 inimese on süüdi mõistetud.

Temerile esitati süüdistus seoses altkäemaksuskeemiga, mis puudutab maailma suurimat lihapakendajat JBS SA. Selle juhtide väitel võttis president altkäemaksu maksuküsimuste lahendamise, riiklikelt pankadelt laenude saamise ja muude teenete eest.

Süüdistusdokumentide järgi pidi Temer järgmise üheksa kuu jooksul JBS-ilt saama kokku 38 miljonit Brasiilia reaali (11,5 miljonit dollarit).