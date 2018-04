Brasiilia endine riigipea avaldas valmisolekut end üles anda

Brasiilia endine president Luiz Inácio Lula da Silva varjab end võimude eest, soovitama asuda kandma 12 aasta pikkust vanglakaristust korruptsiooni eest.

Lula mõisteti juba eelmisel aastal süüdi ühelt ehitusfirmalt suures ulatuses altkäemaksu võtmise eest. Ülemkohus lükkas sel nädalal häältega 6:5 tagasi Lula taotluse lükata karistuse kandmine edasi ja andis sellega korralduse ta vahistada, vahendab uudisteagentuur AP.

Vasakpoolne poliitik varjab end töötajate ametiühingu ruumides ega taha end võimudele kätte anda. Tuhanded inimesed kogunesid ööl vastu tänast Sao Paulos asuva hoone ümber, kus mees redutab, avaldades talle omapoolset toetust ja hoides tagasi politseinikke, kel on käsk Lula vahi alla võtta.

Töölispartei Sao Paulo kongressmeni Valmir Prascidelli nõunik ütles, et Lula ei ole nõus lahkuma enne tänast pärastlõunat, soovides eelnevalt osaleda jumalateenistusel, millel mälestatakse tema lahkunud abikaasat Marisa Leticiat.

„Ta on üsna kurnatud, kogu pere on temaga. Ta on kaotamas usku ellu ja meie õigussüsteemi,“ ütles nõunik Reutersile.

Arvamusküsitluste kohaselt on Lula endiselt suurima toetusega oktoobrikuistel presidendivalimistel kandideerida sooviv poliitik. Töölispartei asutaja ja endine riigipea ise seob korruptsioonijuhtumi just oma kõrge toetusega, väites, et ta mõisteti pikkadeks aastateks vangi poliitilistel põhjustel, võtmaks talt võimaluse kandideerida.