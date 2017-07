Brasiilia endine president mõisteti rahapesu eest 10 aastaks trellide taha

Brasiilia ekspresident Luiz Inácio Lula da Silva tunnistati kolmapäeval rahapesus süüdi ja mõisteti üheksaks ja pooleks aastaks vangi.

Lula mõisteti süüdi rahapesus miljoni euro ulatuses ja rannaäärse korteri omanikuks olemise varjamises. Teda uuriti osana suurest korruptsioonijuurdlusest, mis puudutab riiklikku naftafirmat Petrobrast, vahendab uudisteagentuur AP.

„Kohtuotsus ei anna mulle mingit isiklikku rahuldust,“ tõdes föderaalkohtunik Sergio Moro. „Vastupidi, on kahetsusväärne, et endine president mõistetakse süüdi, aga ole sa kui kõrge ametnik tahes, seadus on sinust alati kõrgemal.“

Lula, kes on arvamusküsitluste kohaselt tuleva aasta valimiste populaarseim presidendikandidaat, jääb esialgu vabadusse kuni apellatsiooni läbivaatamiseni.

Tema enda sõnul on ta täiesti süütu.