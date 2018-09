Botswanas on avastatud 90 salaküttide tapetud elevanti

Lauri Laugen toimetaja RUS

Foto: AFP

Botswanas on avastatud 90 elevandikorjust, millelt on eemaldatud võhad, teatas organisatsioon Piirideta Elevandid täna. Tegemist on ilmselt ühe Aafrika hullema salaküttimisjuhtumiga.