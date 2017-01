Bostoni linnapea pakub dokumentideta sisserändajatele raekojas Trumpi eest varjupaika

Bostoni linnapea Marty Walsh teatas kolmapäeval vastuseks USA presidendi Donald Trumpi täidesaatvatele korraldustele sisserände kohta, et kasutab Bostoni raekoda dokumentideta sisserändajatele varjupaiga pakkumiseks.

Seoses sellega oli raekoda valgustatud patriootilises sini-valge-punases värvikombinatsioonis, vahendab ABC News.

„Raekoda on täna õhtul punane, valge ja sinine. KÕIK on siia teretulnud,“ kirjutas Twitteris Walshi personaliülem Daniel Koh.

City Hall is red, white and blue tonight. ALL are welcome here. pic.twitter.com/1uxrsgP6f5— Daniel Arrigg Koh (@dank) January 26, 2017

Trumpi kolmapäeval allkirjastatud korraldustega suurendatakse piirivalvurite arvu ja pannakse alus müüri ehitamisele Mehhiko piirile. Trumpi sõnul luuakse ka ametkond, mis on mõeldud aitama USA kodanikke, kes on langenud dokumentideta sisserändajate toime pandud kuritegude ohvriks. Lisaks sellele lõpetatakse niinimetatud varjupaiklinnade föderaalne finantseerimine.

„See päev on möödas, kui nad võisid jääda meie maale segadust tekitama,“ ütles Trump dokumentideta sisserändajatele viidates.

Loe veel

„Me ei tagane oma väärtustest, mis teevad meist need, kes me linnana oleme. Me võitleme oma elanike eest, on nad siis sisserändajad või mitte, ja pakume parimat elukvaliteeti kõigile bostonlastele. Ma kasutan kogu oma võimu seaduse raames, et kaitsta kõiki Bostoni elanikke, isegi kui see tähendab raekoja enda kasutamist viimase võimalusena.“

„Ma ei pööra kunagi selga neile, kes otsivad paremat elu,“ lisas Walsh. „Meid ei hirmuta föderaalse rahastamise ähvardus. Meil on teineteise seljad ja meie poolel on Ameerika Ühendriikide põhiseadus.“