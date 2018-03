Boriss Berezovski lähikondlane Nikolai Gluškov leiti Londonist surnuna

The Guardian kirjutab, et kunagise tuntud oligarhi Boriss Berezovski lähedane sõber Nikolai Gluškov leiti tuttavate kinnitusel Londonist tema korterist surnuna. Ta oli 68-aastane.

Mees leiti oma kodust esmaspäeva õhtul. Surma põhjus pole praeguseks veel teada. Londoni politsei kinnitab, et juhtunu asjaolusid uuritakse.

Siiski toonitati kohe, et pole põhjust arvata, et juhtum oleks kuidagi seotud mürgitamisega Salisburys, kus rünnati endist vene spiooni Sergei Skripalit ja tema tütart. Mõlemad on siiani üliraskes seisundis.

1990ndatel oli Gluškov Venemaa lennufirma Aerofloti juht ning sai väga hästi läbi ka Boriss Berezovskiga. Gluškov mõisteti 1999. aastal süüdi rahapesus ning ta veetis Venemaal viis aastat vanglas, ta vabastati 2004. aastal ning siis kolis ta Suurbritanniasse.

Ka Berezovski sattus võimudega pahuksisse, ent põgenes Venemaalt enne, kui ta kohtu alla anti. Ta suri 2014. aastal Suurbritannias.