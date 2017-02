Boris Johnson loobus USA kodakondusest

Suurbritannia välisminister Boris Johnson loobus USA kodakondsusest.

52-aastasel Johnsonil, kes sündis New Yorgi lähedal, oli kuni eelmise aastani kaks kodakondsust, Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia oma, kirjutab ajaleht The New York Times.

Johnson nurises pidevalt, kuidas tal tuleb Ameerika Ühendriikidele makse maksta, kuigi ta elas seal viimati 5-aastasena. Erinevalt paljudest maailma riikidest, maksustab USA ka kodanikke, kes ei ela parasjagu kodumaal. Johsnon nimetas 2014. aastal usutluses raadiokanalile NPA sellist „globaalse maksustamise doktriini“ uskumatuks.

Johnson, keda ei tunta just väga tugevat diplomaadina, ütles 2015. aastal, et Donald Trump, kes oli toona presidendikandidaat, on „arust ära ja segadusse ajavalt ignorante“. Vahetult pärast Trumpi valimisvõitu lausus aga välisminister, et selles on väga palju positiivset.