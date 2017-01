Bloomberg: USA vaatab üle Venemaa ja Hiina juhtkonna ellujäämisvõime tuumarünnaku korral

USA luureagentuurid ja strateegiline väejuhatus töötavad välja uut hinnangut selle kohta, kas Venemaa ja Hiina juhtkond suudaks tuumarünnaku korral ellu jääda ja edasi tegutseda, teatab Bloomberg.

Uus uuring, mille kongress kiitis heaks enne Donald Trumpi presidendiametisse astumist, sai toetust nii vabariiklastelt kui demokraatidelt, kes tunnevad sügavat muret Hiina kasvava sõjalise enesekindluse pärast ja umbusaldavad Venemaa presidenti Vladimir Putinit.

Vähe märgatud punki järgi selle aasta riigikaitsealases dokumendis hindavad rahvusliku luuredirektori büroo ja strateegiline väejuhatus, mis planeerib ja viiks täide tuumarünnakud, kahe tuumariigi rünnakujärgseid võimekusi. Dokumendi järgi tuleb koostada raport Venemaa ja Hiina juhtkonna ellujäämise võimaluste, käskude andmise ja juhtimise ning valitsuse programmide jätkuvuse kohta.

Ülevaade peab sisaldama poliitilise ja sõjalise juhtkonna jaoks tähtsate maapealsete ja -aluste rajatiste asukohta ja kirjeldust ning seda, millistest rajatistest erinevad kõrged juhid oodatavalt tegutseksid kriisi ja sõja ajal.

Strateegilisele väejuhatusele on antud korraldus ka anda detailne kirjeldus selle kohta, kuidas juhtkonna ellujäämisvõime ning käskude andmine ja juhtimine on võetud arvesse USA oma tuumasõjaplaneerimises. Direktiivi eestkõneleja oli esindajatekoja vabariiklasest liige Michael Turner Ohiost, kes on esindajatekoja relvateenistuste komitee strateegiliste jõudude paneeli liige.

Turner ütles, et USA peab aru saama, kuidas Hiina ja Venemaa kavatsevad sõjas võidelda ning kuidas nende juhtkond potentsiaalses konfliktis käske annab ja juhib.

Turneri sõnul on Venemaa ja Hiina paigutanud märkimisväärselt jõudu ja ressursse, et mõista, kuidas USA sõdib, sealhulgas seda, kuidas häirida USA juhtkonna kommunikatsioonivõimekusi.

Juhtkonna ja selle varjumiskohtade sihikule võtmine on osa USA pikaajalisest strateegiast potentsiaalse vaenlase juhtkonnale selgeks tegemiseks, et nad ei saa tuumasõda võita, teatas seitsme kaitseministri ajal Pentagoni kõrge ametnikuna ning rahvusliku julgeoleku nõukogu kaitsepoliitika ja relvastuskontrolli vanemdirektorina töötanud Franklin Miller.

Et sellised asjad on olnud osa USA tuumaplaneerimisest aastakümneid, tõstatas Turner ilmselt spetsiifilisemaid küsimusi, millest ta ei saa avalikult rääkida.

Princetoni ülikooli tuumajulgeolekupoliitika ekspert ning tuumarelvade kaotamisele pühendunud organisatsiooni Global Zero kaasasutaja Bruce Blair ütles, et Venemaa ja Hiina juhid kavatsevad juhtida tuumajõude komandopunkritest, mis on sügaval maa all või mägede sees. Turneri avaldus annab Blairi sõnul mõista, et Venemaa ja Hiina heidutamine nõuaks USA-lt strateegilisi tiibrakette, mis suudavad manööverdada ümber mägede, et anda punkritele löök igasuguse nurga all.