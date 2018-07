Bloomberg: Putin ütles, et pakkus Trumpile referendumi korraldamist Ida-Ukrainas

Foto: Sergei Karpuhhin, AP

Venemaa president Vladimir Putin ütles Vene diplomaatidele, et tegi USA riigipeale Donald Trumpile Helsingi tippkohtumisel ettepaneku korraldada referendum Ida-Ukraina konflikti lahendamiseks, kuid lepiti kokku, et plaani ei avalikustata, et Trump saaks seda kaaluda, teatasid kaks inimest, kes eile Putini kinniste uste taga peetud kõnet kuulsid, Bloombergile.